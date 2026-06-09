В аэропорту Казани 9 июня днем задерживаются более 10 рейсов

Девятого июня в международном аэропорту Казани снова наблюдаются массовые сбои в расписании. По данным онлайн-табло, на вылет задержано три рейса, на прилёт — девять. Один рейс в Санкт-Петербург отменён. Корректировки затронули направления в Санкт-Петербург, Сочи, Анталью и Калининград.
На вылет отменён рейс Nordwind Airlines N4 250. Рейс N4 244 в Санкт-Петербург задержан примерно на полтора часа — вылет в 12:40 вместо 11:10. По южным направлениям задержки существеннее. Рейс Ural Airlines в Анталью перенесён с 13:40 на 17:25 (около 3,5 часа). Рейс «России» в Сочи вылетит в 20:30 вместо 14:55 — задержка более 5,5 часа. Рейс Nordwind Airlines в Калининград сдвинут на 3,5 часа.
На прилёт также есть изменения. Рейс «Аэрофлота» из Антальи и рейсы Nordwind из Иркутска и Душанбе задержаны незначительно (до часа). Более серьёзные задержки у рейса Ural Airlines из Антальи — около 3,5 часа, а у рейса «России» из Сочи — около 6,5 часа. Рейсы Nordwind из Санкт-Петербурга (N4 245 и N4 247) задержаны примерно на 3,5 часа каждый. Самый большой перенос — у рейса из Калининграда (N4 732): вместо 23:45 девятого июня он прибудет в 03:20 десятого июня (задержка почти 3 часа 35 минут).
Причина задержек — временные ограничения в аэропортах на юге России, которые Росавиация регулярно вводит для обеспечения безопасности полётов. Кроме того, накануне вечером такие же ограничения действовали и в Татарстане. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов на сайтах авиакомпаний.