В аэропорту Казани 9 июня днем задерживаются более 10 рейсов

На прилёт также есть изменения. Рейс «Аэрофлота» из Антальи и рейсы Nordwind из Иркутска и Душанбе задержаны незначительно (до часа). Более серьёзные задержки у рейса Ural Airlines из Антальи — около 3,5 часа, а у рейса «России» из Сочи — около 6,5 часа. Рейсы Nordwind из Санкт-Петербурга (N4 245 и N4 247) задержаны примерно на 3,5 часа каждый. Самый большой перенос — у рейса из Калининграда (N4 732): вместо 23:45 девятого июня он прибудет в 03:20 десятого июня (задержка почти 3 часа 35 минут).