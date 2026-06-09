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Куда дети могут полететь бесплатно: озвучены направления по Казахстану

Председатель правления АО «НК “Kazakh Tourism” Талгат Газизов 9 июня 2026 года на брифинге в правительстве рассказал об основных направления программы Kids Go Free, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Kids Go Free — программа для семейного туризма в Казахстане, позволяющая родителям не платить за авиабилет несовершеннолетних детей на отдыхе внутри страны.

«Программа Kids Go Free работает в штатном режиме, на сегодняшний день все средства выделены. У нас есть пул туристических операторов, которые активно работают в этом направлении. На сегодня более 100 детей воспользовались этой услугой», — сказал Газизов.

По его словам, сегодня есть перспективы дальнейшего развития и расширения этой программы.

«Направления — внутренний туризм, основные наши курорты. Туристические операторы продают свои пакеты на различные курорты внутри Казахстана — это Алаколь, Бурабай и другие», — отметил спикер.

Он подтвердил, что родители могут выбрать курорт по желанию.

Ранее глава Минтуризма назвал основные недостатки туристской сферы.