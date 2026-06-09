В Госдуме предложили сокращать рабочий день в жару

В России предложили сделать обязательным сокращение рабочего дня при превышении нормы температуры на рабочем месте. Об этом сообщает ТАСС.
Обращение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой направил заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев.
Сейчас такая норма носит рекомендательный характер. Депутат предлагает вернуть обязательные требования по сокращению продолжительности рабочего времени, если температура воздуха на рабочем месте превышает предельные показатели.
«Мы все должны выполнять свои обязанности на рабочем месте, но точно не ценой сил и здоровья», — сказал Георгий Камнев.
Он отметил, что не все сотрудники могут отстаивать свои права, так как держатся за рабочее место. При этом работодатели не всегда готовы учитывать комфорт работников.
Депутат считает, что Россия должна оставаться социальным государством, где здоровье сотрудников защищено обязательными нормами.