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В городе Болхове Орловской области благоустроят улицу Кирпичный завод

Всего в 2026 году в регионе приведут в порядок 76 дворовых территорий и 43 общественных пространства.

Благоустройство улицы Кирпичный завод началось в городе Болхове в Орловской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Болховского района.

Специалисты уже приступили к земляным работам. Они занимаются планировкой территории, готовятся к укладке основания. Им предстоит засыпать и утрамбовать грунт, установить бордюры, заасфальтировать пешеходные зоны и проезды, смонтировать лавочки, урны и освещение.

Всего в 2026 году в регионе по нацпроекту планируют благоустроить 76 дворовых и 43 общественные территории. Например, в этом году завершат работы на набережной Лескова в Мценске, на площади Вревской в Малоархангельске.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.