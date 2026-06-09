GMA News: Число жертв землетрясения на юге Филиппин возросло до 37

По данным местных властей, на острове Минданао повреждены почти две тысячи зданий, среди них — больницы, школы и жилые дома. Из них 1,5 тысячи полностью разрушены. Аэропорт Хенераль-Сантос также получил повреждения, из-за чего некоторые рейсы отменили. В городе объявили режим чрезвычайного положения, передает телеканал.