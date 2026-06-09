GMA News: Число жертв землетрясения на юге Филиппин возросло до 37

Число жертв в результате землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин увеличилось до 37. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил телеканал GMA News.
В пресс-службе Управления гражданской обороны уточнили, что от землетрясения пострадали 456 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.
По данным местных властей, на острове Минданао повреждены почти две тысячи зданий, среди них — больницы, школы и жилые дома. Из них 1,5 тысячи полностью разрушены. Аэропорт Хенераль-Сантос также получил повреждения, из-за чего некоторые рейсы отменили. В городе объявили режим чрезвычайного положения, передает телеканал.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший приостановил занятия в учебных заведениях в ряде районов на острове. Кроме того, он поручил правительственным ведомствам координировать действия по ликвидации последствий, обеспечить предоставление гуманитарной помощи и функционирование эвакуационных центров.
В середине апреля в Японии также произошло землетрясение, его магнитуда составила 7,4. Позже в посольстве России заявили, что обращений от россиян после инцидента в Японии не поступало.