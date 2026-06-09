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Минздрав начал испытывать беспилотных доставщиков лекарств

В шести субъектах Российской Федерации начались пилотные проекты по перемещению медикаментов и биологических образцов с использованием дронов.

В шести субъектах Российской Федерации начались пилотные проекты по перемещению медикаментов и биологических образцов с использованием дронов. Об этом 9 июня проинформировал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Верно, шесть регионов уже запустили такие испытания», — заявил руководитель ведомства в ответ на запрос информационного агентства ТАСС.

Как отметил министр, беспилотные летательные аппараты задействованы для перевозки лекарственных средств между больницами и клиниками. Это дает возможность ускорить процессы снабжения, что особенно актуально для удаленных зон и в случаях, требующих экстренной отправки грузов.

Спасатель заявил, что искать Усольцевых имеет смысл до середины июня.