Минздрав начал испытывать беспилотных доставщиков лекарств

В шести субъектах Российской Федерации начались пилотные проекты по перемещению медикаментов и биологических образцов с использованием дронов. Об этом 9 июня проинформировал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Верно, шесть регионов уже запустили такие испытания», — заявил руководитель ведомства в ответ на запрос информационного агентства ТАСС.
Как отметил министр, беспилотные летательные аппараты задействованы для перевозки лекарственных средств между больницами и клиниками. Это дает возможность ускорить процессы снабжения, что особенно актуально для удаленных зон и в случаях, требующих экстренной отправки грузов.
Спасатель заявил, что искать Усольцевых имеет смысл до середины июня.