Волгоградцев предупредили о кишечной инфекции в летний сезон

Роспотребнадзор предупредил жителей Волгоградской области об опасных кишечных инфекциях в летний сезон. Возбудителями выступают не только бактерии и вирусы, но и простейшие микроорганизмы, которые попадают в организм через еду, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Плохо промытые овощи, зелень или недостаточно обработанное мясо, рыба и птица нередко приводят к заражению.