Выходы из подземных переходов в Минске накроют навесами

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев провел рабочее совещание, где утвердил проект модернизации городской дорожной инфраструктуры.
Отмечается, что всего в белорусской столице намерены установить навесы примерно над 112 открытыми выходами из подземных переходов, строительные работы планируется начать уже в этом году.
«Главная цель — создать безопасные и комфортные условия для жителей столицы», — говорится в сообщении.
Металлоконструкции и прочное стекло станут основными материалами для новых навесов. К тому же, это позволит сохранить хорошую обзорность для горожан.
Первые «козырьки» появятся на главных транспортных артериях столицы — проспектах Независимости, Победителей и Партизанском.