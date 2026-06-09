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Выходы из подземных переходов в Минске накроют навесами

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Все открытые выходы из подземных пешеходных переходов планируют оборудовать навесами в столице в течение нескольких лет, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев провел рабочее совещание, где утвердил проект модернизации городской дорожной инфраструктуры.

Отмечается, что всего в белорусской столице намерены установить навесы примерно над 112 открытыми выходами из подземных переходов, строительные работы планируется начать уже в этом году.

«Главная цель — создать безопасные и комфортные условия для жителей столицы», — говорится в сообщении.

Металлоконструкции и прочное стекло станут основными материалами для новых навесов. К тому же, это позволит сохранить хорошую обзорность для горожан.

Первые «козырьки» появятся на главных транспортных артериях столицы — проспектах Независимости, Победителей и Партизанском.