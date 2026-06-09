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Президент Абхазии: Иностранцы выдают свои мандарины за абхазские

Иностранные предприниматели выдают свои мандарины за абхазские, потому что этот фрукт давно стал брендом. Об этом заявил президент Абхазии Бадра Гунба.

Иностранные предприниматели выдают свои мандарины за абхазские, потому что этот фрукт давно стал брендом. Об этом заявил президент Абхазии Бадра Гунба.

— Абхазские мандарины — это уже бренд. Продукция, которую любят россияне в преддверии Нового года. Это добрая традиция продолжается сегодня. Мы часто наблюдаем на российских прилавках продукцию китайских, испанских производителей, турецких производителей под брендом абхазских мандаринов, — сказал он.

По словам главы государства, никакой маркетинг не может конкурировать с качеством мандаринов из Абхазии, пишет РИА Новости.

Мандарины могут быть опасны для людей, имеющих сахарный диабет, язву желудка и другие заболевания. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач — диетолог-нутрициолог Ирина Писарева. По ее словам, для одних людей мандарины могут принести пользу, для других — спровоцировать обострения хронических заболеваний.

22 мая глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ведомство фиксирует проблемы с поставками из Армении овощей и фруктов. Также служба с 22 мая приостановила ввоз цветов в Россию из Армении.

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