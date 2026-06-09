Президент Абхазии: Иностранцы выдают свои мандарины за абхазские

Иностранные предприниматели выдают свои мандарины за абхазские, потому что этот фрукт давно стал брендом. Об этом заявил президент Абхазии Бадра Гунба.
— Абхазские мандарины — это уже бренд. Продукция, которую любят россияне в преддверии Нового года. Это добрая традиция продолжается сегодня. Мы часто наблюдаем на российских прилавках продукцию китайских, испанских производителей, турецких производителей под брендом абхазских мандаринов, — сказал он.
По словам главы государства, никакой маркетинг не может конкурировать с качеством мандаринов из Абхазии, пишет РИА Новости.
Мандарины могут быть опасны для людей, имеющих сахарный диабет, язву желудка и другие заболевания. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач — диетолог-нутрициолог Ирина Писарева. По ее словам, для одних людей мандарины могут принести пользу, для других — спровоцировать обострения хронических заболеваний.
22 мая глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ведомство фиксирует проблемы с поставками из Армении овощей и фруктов. Также служба с 22 мая приостановила ввоз цветов в Россию из Армении.