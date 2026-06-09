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В Красноярске ассенизаторы незаконно сливали нечистоты в городскую канализацию

За две недели инспекторы экологического надзора выявили 18 нарушений в сфере обращения с отходами.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае всего за две недели выявили 18 нарушений в сфере обращения с отходами. В региональном министерстве экологии сообщили, что случаи фиксировали во время выездных мероприятий, а также по информации от властей, полиции, организаций и жителей.

Так, в Красноярске ассенизаторы незаконно сливали нечистоты в городскую канализацию. Это создает нагрузку на сети водоотведения и может приводить к засорам.

Инспекторы изъяли у нарушителей два грузовика. Сейчас транспортные средства стоят на спецстоянке.

Добавим, что сообщения о незаконных сбросах принимают специалисты министерства экологии. Фото и видео можно отправить на электронную почту ведомства: shema@mpr.krskstate.ru.