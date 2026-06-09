В Тульской области поддержат абитуриентов из многодетных семей

Абитуриенты из многодетных семей Тульской области смогут бесплатно учиться в Российском экономическом университете (РЭУ) имени Г. В. Плеханова. При поддержке нацпроекта «Семья» такие ребята получат стипендию и право на бесплатное проживание в общежитии, сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
Соглашение о сотрудничестве подписали на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Дмитрий Миляев и ректор вуза Иван Лобанов. Согласно документу, 10 студентов будут зачислены в московский университет. Обучение оплатят за счет средств вуза и регионального бюджета. Еще 10 человек поступят в тульский филиал РЭУ. Их обучение полностью профинансирует вуз.
«Когда мы говорим о поддержке семьи и рождаемости, важны суммы, меры социальной поддержки государства, властей региона и работодателей. Необходимо создавать комфортную среду и горизонт возможностей для ребят из многодетных семей. В Тульской области количество многодетных семей растет, сегодня их около 18 тысяч. Спустя пять лет это число может превысить 22 тысячи», — отметил губернатор Дмитрий Миляев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.