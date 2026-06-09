В Тульской области поддержат абитуриентов из многодетных семей

«Когда мы говорим о поддержке семьи и рождаемости, важны суммы, меры социальной поддержки государства, властей региона и работодателей. Необходимо создавать комфортную среду и горизонт возможностей для ребят из многодетных семей. В Тульской области количество многодетных семей растет, сегодня их около 18 тысяч. Спустя пять лет это число может превысить 22 тысячи», — отметил губернатор Дмитрий Миляев.