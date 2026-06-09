Соль и солнце. Диетолог Краснова рассказала, как побороть зной едой

При высокой температуре воздуха человек теряет огромное количество жидкости не только при потоотделении, но даже во время дыхания. Кровь становится гуще, замедляется циркуляция, а ткани получают меньше кислорода. Вместе с потом уходят витамины группы B и витамин C, что приводит к снижению иммунитета и быстрой утомляемости.