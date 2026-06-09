«Передала двухлетнего внука и большее ее не видели». Под Шкловом на пожаре погибли супруги

В Шкловском районе на пожаре погибли супруги, успевшие спасти своего внука, сообщили в Следственном комитете.
Трагедия произошла ночью 9 июня в агрогородке Староселье. Пожар начался около полуночи в жилом доме, где проживали 58-летний мужчина с 47-летней женой. В ту ночь вместе с ними в доме был их двухлетний внук.
Одна из очевидцев рассказала, что было сильное задымление, хозяйка дома изнутри разбила стекло, женщина подбежала и соседка через окно передала ей своего двухлетнего внука. После этого из-за огня женщину больше не видели. При ликвидации пожара работники МЧС нашли в комнатах погибших супругов. Ребенка удалось спасти, он сейчас находится в больнице.
— На данный момент мальчик находится в реанимации, ему оказывается необходимая медицинская помощь, — прокомментировали в СК.
На месте работают следователи-криминалисты и эксперты. Сейчас рассматривается несколько основных версий возникновения пожара. Пожар мог начаться из-за неисправности проводки, но возможно и из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
— Для установления точной причины пожара и причин смерти судебными экспертами будет проведен ряд экспертиз, — прокомментировали в Госкомитете судебных экспертиз.
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