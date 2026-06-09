Нижегородское правительство опровергло информацию о готовящихся сокращениях

Как писал «Ъ-Приволжье», сразу несколько источников сообщили, что ради бюджетной экономии к осени в нижегородских органах власти могут сократить до 15% штата. Сокращение пройдет как за счет пустующих штатных единиц, так и за счет увольнения пока работающих сотрудников. В некоторых муниципалитетах соответствующая подготовительная работа началась в марте текущего года.