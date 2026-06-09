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Нижегородское правительство опровергло информацию о готовящихся сокращениях

В правительстве Нижегородской области опровергли информацию о готовящихся сокращениях штатов в региональных органах государственной власти и местного самоуправления. При этом в официальном комментарии правительства говорится, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления.

В правительстве Нижегородской области опровергли информацию о готовящихся сокращениях штатов в региональных органах государственной власти и местного самоуправления. При этом в официальном комментарии правительства говорится, что текущая макроэкономическая ситуация объективно требует повышения эффективности управления.

«Проработка соответствующих мер будет осуществляться при планировании бюджета будущего года с учетом актуальных экономических прогнозов», — говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Как писал «Ъ-Приволжье», сразу несколько источников сообщили, что ради бюджетной экономии к осени в нижегородских органах власти могут сократить до 15% штата. Сокращение пройдет как за счет пустующих штатных единиц, так и за счет увольнения пока работающих сотрудников. В некоторых муниципалитетах соответствующая подготовительная работа началась в марте текущего года.