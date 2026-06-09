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Трамп не хочет возобновлять атаки на Иран, предпочитая им морскую блокаду

Дональд Трамп признался, что не хочет наносить удары по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ему не хочется возобновлять удары по Ирану. Глава Белого дома отметил, что морская блокада оказалась эффективнее. Своим мнением американский лидер поделился у трапа самолета после посещения игры НБА в Нью-Йорке.

По словам Трампа, две-три недели американских ударов по Ирану ничего не оставит от страны.

«Но (Ормузский пролив — Прим. Ред.) не откроется еще месяцы. Если мы будем бомбить, то много людей погибнет. Кто этого хочет? Я — не хочу», — признался американский лидер, добавив, что морская блокада более эффективный инструмент.

Накануне президент США допустил возможность проведения военной операции в Иране с высадкой американского спецназа, если переговоры между Вашингтоном и Тегераном окажутся безрезультатными.

Телеканал CNN подсчитал, что Дональд Трамп за последние два месяца 37 раз заявил, что сделка с Ираном вот-вот состоится. Отмечается, что чаще всего лидер Белого дома обещал разрешение конфликта на Ближнем Востоке у себя в социальных сетях.

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