Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Перми задерживается прилет двух международных авиарейсов

Прилет самолета из Антальи 9 июня задержался на девять часов.

Источник: Комсомольская правда

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь», в «Большом Савино» на девять часов задерживается прилет самолета из Антальи. Прилет 9 июня авиарейса U6 1560 перенесли с 03:35 на 12:04.

В списке задержанных прилетов также значится авиарейс FV 5972 из Хургады. Его задержка предварительно составляет около двух часов — с 15:25 до 17:02.

Утром 9 июня с многочасовым опозданием в Перми приземлились авиарейсы из Сочи: FV 6139 в 08:40 вместо 04:00 8 июня, FV 6129 — в 11:39 вместо 04:00, ДР 365 — в 06:25 вместо 05:10.

Аэропорт «Пермь» работает в штатном режиме на прилет и выпуск воздушных судов.