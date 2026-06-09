В трех районах Волгограда запретили продавать алкоголь на День России

На День России 12 июня 2026 на территории Волгограда запрет на спиртное введут только в центре. Вокруг сквера Симбирцева ограничения действуют с 11.00 до 11.30; в границах Центрального парка — с 14.00 до 15.00; в Комсомольском саду в границах улиц Ленина, Мира и Володарского- с 17.00 до 19.00.