Правительство РФ выделило деньги на бесплатные лекарства севастопольцам

«На бесплатные лекарства, медизделия и лечебное питание для льготников выделено более 1,7 млрд рублей», — сказано в сообщении в официальном канале правительства на платформе МАКС.
Такая мера поддержки предоставляется льготным категориям граждан. В том числе инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, а также членам семей погибших людей из этих категорий, и чернобыльцам.
Кроме того, на льготные лекарства, лечебное питание и медицинские изделия могут рассчитывать люди, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя», «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Сталинграда», добавили в правительстве.
Потребность в конкретных препаратах и приборах для каждого человека определяет его лечащий врач, отмечается в сообщении.
«Ранее правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Всего в 2026 году на эти цели в бюджете предусмотрено свыше 74 млрд рублей», — подытожили в правительстве РФ.