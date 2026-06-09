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Правительство РФ выделило деньги на бесплатные лекарства севастопольцам

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости Крым. Правительство России выделило 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. В их числе люди, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя», а также инвалиды, чернобыльцы, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Источник: РИА "Новости"

«На бесплатные лекарства, медизделия и лечебное питание для льготников выделено более 1,7 млрд рублей», — сказано в сообщении в официальном канале правительства на платформе МАКС.

Такая мера поддержки предоставляется льготным категориям граждан. В том числе инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, а также членам семей погибших людей из этих категорий, и чернобыльцам.

Кроме того, на льготные лекарства, лечебное питание и медицинские изделия могут рассчитывать люди, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя», «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Сталинграда», добавили в правительстве.

Потребность в конкретных препаратах и приборах для каждого человека определяет его лечащий врач, отмечается в сообщении.

«Ранее правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут получать лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Всего в 2026 году на эти цели в бюджете предусмотрено свыше 74 млрд рублей», — подытожили в правительстве РФ.

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