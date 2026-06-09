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Минское «Динамо» подписало канадского форварда

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Нападающий Крис Тирни возвращается в состав минского «Динамо», сообщили в пресс-службе «зубров».

Источник: Sputnik.by

Соглашение рассчитано на два сезона.

Канадский нападающий знаком болельщикам минского клуба. Он в сезоне 2024/2025 уже играл за «Динамо». Тогда Тирни заработал 28 пунктов в 71 противостоянии при коэффициенте полезности «+7». В минувшем сезоне он защищал цвета швейцарского клуба «Амбри-Пиотта».

Ранее форвард выступал за «Нью-Джерси Дэвилз», «Сан-Хосе Шаркс», «Оттаву Сенаторз», «Флориду Пантерз» и «Монреаль Канадиенс». Всего в НХЛ Тирни сыграл 649 матчей, заработав 248 баллов.

В межсезонье клубы готовятся к новому сезону КХЛ и обновляют составы: набирают новых игроков, с некоторыми спортсменами расстаются.

Ранее стало известно, что главный тренер «зубров» Дмитрий Квартальнов покидает свой пост. Он будет работать с другой командой, выступающей в Континентальной хоккейной лиге.

Также минский клуб покинули несколько хоккеистов. В частности, ушли защитник Даррен Диц и форвард Кирилл Воронин. Они продолжат карьеры в других клубах КХЛ.