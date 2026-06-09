Минское «Динамо» подписало канадского форварда

Канадский нападающий знаком болельщикам минского клуба. Он в сезоне 2024/2025 уже играл за «Динамо». Тогда Тирни заработал 28 пунктов в 71 противостоянии при коэффициенте полезности «+7». В минувшем сезоне он защищал цвета швейцарского клуба «Амбри-Пиотта».