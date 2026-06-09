Более 15 тысяч выпускников Красноярского края сдали ЕГЭ по математике

В Красноярском крае завершились ЕГЭ по базовой и профильной математике. Экзамены прошли в штатном режиме, без технологических сбоев. В 160 пунктах экзамены сдавали более 15 тысяч выпускников. Сейчас готовые работы сканируют и отправляют на проверку по защищенному каналу связи. Результаты станут известны не позднее 21 июня. Традиционно ожидаем высокие результаты по профильной математике у выпускников физико-математической школы СФУ. В этом году весь выпуск физмат-школы, а это 199 человек, выбрали для сдачи этот предмет, — отметила министр образования края Татьяна Гридасова. Напомним, что следующие ЕГЭ пройдут 11 июня. В этот день выпускники будут сдавать физику и обществознание. Читайте также: Почти 13,5 тысячи первоклассников пойдут в школы большого Красноярска Педагог из Красноярского края победила на Всероссийской премии «Разговоры о важном» Выпускники Красноярского края сдали ЕГЭ по русскому языку.