Сеть АЗС в Севастополе возобновила свободную продажу топлива

Напомним, ограничения на продажу топлива в регионе ввели 22 мая из-за логистических проблем: в Севастополе лимитировали продажу до 20 литров на человека. С 29 мая под запрет попал АИ-95 в Крыму. Уже 31 мая ограничения затронули и АИ-92, а две крупнейшие сети полуострова — «Атан» и «ТЭС» — полностью прекратили свободную продажу 95-го, перейдя на талоны. Глава Крыма Сергей Аксенов 4 июня предупредил, что свободная продажа бензина на полуострове приостанавливается на ближайшие дни.