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Сеть АЗС в Севастополе возобновила свободную продажу топлива

В Севастополе сеть «Атан» возвращает в свободную продажу самый ходовой бензин. С 10:00 вторника автомобилисты смогут заправиться АИ-92 без ограничений на пяти заправках сети. Об этом в своем канале в Мах сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава региона уточнил, что топливо появится на АЗС в Любимовке, на двух станциях на Камышовом шоссе, а также в селе Гончарное и Инкермане.

При этом на заправках другой крупной сети — «ТЭС» — прежний порядок сохраняется. Там бензин по-прежнему отпускают только по QR-кодам.

Напомним, ограничения на продажу топлива в регионе ввели 22 мая из-за логистических проблем: в Севастополе лимитировали продажу до 20 литров на человека. С 29 мая под запрет попал АИ-95 в Крыму. Уже 31 мая ограничения затронули и АИ-92, а две крупнейшие сети полуострова — «Атан» и «ТЭС» — полностью прекратили свободную продажу 95-го, перейдя на талоны. Глава Крыма Сергей Аксенов 4 июня предупредил, что свободная продажа бензина на полуострове приостанавливается на ближайшие дни.

Чтобы справиться с дефицитом и убрать очереди, в Севастополе запустили цифровую систему учета. Как пояснял Развожаев, жители могут получить ограниченный объем бензина и дизеля через QR-коды, что позволяет распределять топливо более равномерно.

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