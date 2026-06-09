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ЦИК Армении: Оппозиция может оспорить итоги выборов в КС 19 июня

Политические силы Армении, которые остались недовольны итогами парламентских выборов, прошедших 7 июня, могут оспорить их в Конституционном суде в пятницу, 19 июня. Об этом во вторник, 9 июня, заявил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Ваагн Овакимян.

Политические силы Армении, которые остались недовольны итогами парламентских выборов, прошедших 7 июня, могут оспорить их в Конституционном суде в пятницу, 19 июня. Об этом во вторник, 9 июня, заявил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Ваагн Овакимян.

— Девятнадцатого июня — это день, когда политические силы смогут обратиться в Конституционный суд. Дальнейшие процессы будут предопределены решением суда, — рассказал Овакимян в интервью общественному телевидению Армении.

Он отметил, что окончательные итоги голосования, согласно избирательному законодательству, подведут через неделю после выборов — в воскресенье, 14 июня. До этого ЦИК займется пересчетами и уточнениями голосов, а также рассмотрением жалоб. Овакимян подчеркнул, что новый парламент будет созван независимо от того, возьмут ли оппозиционеры мандаты.

8 июня появилась информация о том, что партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала менее 50 процентов голосов после обработки всех бюллетеней. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, выборы в стране прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны западных стран.

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