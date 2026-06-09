Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники СК объяснили, зачем на месте поисков Усольцевых поставили блокпост

СК: блокпост не пропустит посторонних к месту поиска семьи Усольцевых.

Источник: Комсомольская правда

После возобновления поисков семьи Усольцевых установили блокпост. Сотрудники Следственного комитета объяснили, зачем это было сделано.

«Это дало возможность специалистам спокойно проводить поиски», — пишет ТАСС со ссылкой на региональный СК. Отмечается, что блокпост не пропускает людей к месту пропажи Усольцевых, а значит, никто не мешает поискам.

Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в походе в сентябре 2025 года. Поиски, начавшиеся в тот же год, прекратились на зиму и возобновились в мае. Сейчас ищут только специалисты (около 80 человек), журналистам доступ закрыт. Сотрудники Следственного комитета отрабатывали несколько версий пропажи, от криминальной до мистической. В итоге остановились на несчастном случае.