В Нижнем Новгороде прошёл кастинг в новое шоу талантов «Хочу на ТНТ»

В Нижнем Новгороде в «Zvezdinka Hall» прошёл кастинг на шоу талантов «Хочу на ТНТ», участники которого смогут продемонстрировать всей стране свои уникальные навыки и харизму. Проект даст шанс выйти на сцену, стать новым лицом канала, побороться за приз в 10 миллионов рублей и подписать контракт с «Инсайт люди».
Претендентов оценивали представители продюсерской команды Gen Production — Владимир Силаев и Екатерина Миронова.
«Мы поехали на кастинги по городам, потому что нам важно показать разных людей из разных уголков нашей страны, их самобытность и народность», — рассказала Екатерина Миронова.
«Хочется ещё быть искренними, показать настоящие эмоции. Талант — это прежде всего труд. За артистами тоже стоит обычно огромное усилие и огромный путь», — добавил Владимир Силаев.
На кастинг пришли около сотни людей разных возрастов. В ожидании очереди кто-то репетировал свой номер, а кто-то общался с остальными участниками — некоторые уже были знакомы по другим проектам. В целом царила дружественная атмосфера. «Я танцующий бард: играю на гитаре и танцую, миксую биты и авторские песни. Бард — это человек, который поёт песни, в которых смысл более важен, чем мелодия. Работаю в музыкальном музее», — рассказала претендентка Юля Микстура.
Вокал, танцы, фокусы, стендап — на кастинге можно было продемонстрировать любые свои таланты.
Были среди желающих попасть на ТНТ и люди с профессиональной подготовкой.
«Я хочу представить кафедру музыкального театра Нижегородской консерватории и показать один их номеров танго-оперы “Мария из Буэнос-Айрес”, — рассказала Полина Семеновская.
А участница под экзотичным именем Июлиани поёт на всех языках, в том числе непростом китайском.
«Из иностранных языков я знаю только английский и русский, но это не мешает мне петь на любых других языках, передавать свои эмоции и чувства», — призналась она.
Квартет Сергея, Анюты, Валеры и Ксюши на сцене танцует и рисует одновременно.
«Мы решили сделать шоу “Танцующий художник”. Во время выступления происходит магия: из непонятного образуется, например, портрет известного человека», — поделился Сергей.
Один из ярких участников — парикмахер Мигель Манукян. Он занимается вокалом уже 27 лет, сам себе украшает костюмы к выступлениям. Про кастинг узнал в 12 часов ночи и в этот же день приехал.
Кстати, Мигель в итоге получил шанс на участие в проекте. Понравившимся участникам даётся испытательный срок две-три недели, во время которого сами исполнители и продюсеры смогут понять, действительно ли совместная работа сможет привести к яркому и запоминающемуся номеру.
Если всё сложится, то участники попадут на шоу и предстанут перед звёздным жюри, в которое вошли Марина Кравец, Ольга Бузова, Сергей Светлаков и Сергей Орлов. Ведущей в проекте выступит Анна Хилькевич.
Запуск шоу ожидается во второй половине сентября.
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Ульяна Липатова.
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