В Нижнем Новгороде прошёл кастинг в новое шоу талантов «Хочу на ТНТ»

На кастинг пришли около сотни людей разных возрастов. В ожидании очереди кто-то репетировал свой номер, а кто-то общался с остальными участниками — некоторые уже были знакомы по другим проектам. В целом царила дружественная атмосфера. «Я танцующий бард: играю на гитаре и танцую, миксую биты и авторские песни. Бард — это человек, который поёт песни, в которых смысл более важен, чем мелодия. Работаю в музыкальном музее», — рассказала претендентка Юля Микстура.