С БАМа — в золотую свадьбу: супруги Кислощей отметили 50 лет вместе

Брак они зарегистрировали 4 июня 1976 года в поселке Звездный Иркутской области. Свадьбу отмечали в три этапа: сначала в Звездном, затем на родине Натальи в Алтайском крае, а завершили праздник у родителей Владимира в Абанском районе Красноярского края.