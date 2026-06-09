С БАМа — в золотую свадьбу: супруги Кислощей отметили 50 лет вместе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае Владимир Егорович и Наталья Васильевна Кислощей отметили золотую свадьбу.
Их история началась на комсомольской стройке Байкало-Амурской магистрали. Владимир был активным комсомольцем, Наталья — энергичной и жизнерадостной участницей большой стройки.
Брак они зарегистрировали 4 июня 1976 года в поселке Звездный Иркутской области. Свадьбу отмечали в три этапа: сначала в Звездном, затем на родине Натальи в Алтайском крае, а завершили праздник у родителей Владимира в Абанском районе Красноярского края.
За годы совместной жизни супруги воспитали сына Сергея и дочь Татьяну. Сейчас у юбиляров пятеро внуков: Даша, Александра, Егор, Анастасия и Валерия.
Трудовая биография семьи тоже началась с БАМа. Позже супруги работали в локомотивном депо Иланского. Владимир Егорович участвовал в строительстве Зеленогорска и был награжден медалью «За трудовое отличие». Оба супруга носят звание «Ветеран труда».
В краевом агентстве ЗАГС отмечают, что главным секретом семейного долголетия супруги называют гармонию характеров: Наталья Васильевна умеет не держать обид, а Владимир Егорович отличается терпением.
Именно из таких простых качеств сложился союз, который длится уже полвека.