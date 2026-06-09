Облако плазмы, грозившее сильной магнитной бурей, пролетело мимо Земли

Сейчас на Солнце много пятен и протуберанцев, но ведут они себя спокойно. Вспышки высшего балла X почти исключены, хотя возможны умеренные взрывы класса M. В ближайшие дни мимо Земли пройдет корональная дыра, ее влияние на геомагнитный фон сейчас уточняется.