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Облако плазмы, грозившее сильной магнитной бурей, пролетело мимо Земли

Выброс солнечного вещества полностью разминулся с Землей.

Источник: Комсомольская правда

Прогнозы ученых о мощном геомагнитном шторме уровня G3 не оправдались. Выброс солнечного вещества полностью разминулся с нашей планетой, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ и ИСЗФ).

«На Земле не шелохнулась и травинка», — отмечают ученые.

Математические модели оценивали вероятность удара в рекордные 96%. Специалисты признают, что космическая погода пока уступает в точности обычной, и подобные «пролеты мимо» изредка случаются.

Сейчас на Солнце много пятен и протуберанцев, но ведут они себя спокойно. Вспышки высшего балла X почти исключены, хотя возможны умеренные взрывы класса M. В ближайшие дни мимо Земли пройдет корональная дыра, ее влияние на геомагнитный фон сейчас уточняется.

Напомним, что на прошлой недели, 3 июня, ученые зафиксировали мощнейшее потрясение на Солнце. По данным специалистов, это была самая сильная вспышка за последние полтора месяца.