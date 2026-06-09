Активисты «Единой России» проверили безопасность дворовых спортивных площадок

В преддверии летних школьных каникул активисты партии «Единая Россия» провели мониторинг состояния дворовых спортивных площадок в Нижнем Новгороде. Проверка организована в рамках партийного проекта «Народный депутат». Особое внимание было уделено безопасности объектов, качеству их содержания и востребованности среди жителей.
Первым объектом инспекции стала спортивная площадка у дома № 1 по улице Телеграфной, обновлённая в прошлом году по обращениям местных жителей. В ходе проверки участники мониторинга оценили состояние спортивного оборудования, покрытия и элементов благоустройства.
«Как мы видим, площадка находится в хорошем состоянии. Это универсальный спортивный объект, который позволяет детям заниматься физической культурой и спортом в течение всего года. Контроль качества выполненных работ осуществляется в строгом порядке, а гарантийный срок эксплуатации объекта составляет пять лет», — отметила исполняющая обязанности директора учреждения малых спортивных объектов ГТО Екатерина Лёвкина.
На площадке установлены баскетбольные стойки, а также ворота для мини-футбола и хоккея.
«Развитие массового спорта и физкультуры — один из ключевых приоритетов Народной программы “Единой России”. Именно поэтому я сам неоднократно выступал с инициативой проводить системные мониторинги дворовых спортивных площадок. Сегодня, в преддверии летних каникул, активисты в рамках партпроекта “Народный депутат” проверили объекты на улицах Телеграфной и Запрудной. Важно убедиться, что существующие площадки исправны и абсолютно безопасны для детей. Как показала проверка, оборудование закреплено надёжно, покрытие в порядке — значит, риск травматизма исключён, и родители могут быть спокойны», — отметил депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Рустам Досаев. Следующей точкой мониторинга стала спортивная площадка по адресу: улица Запрудная, дом 1. Ранее на её месте располагался устаревший теннисный корт. По инициативе жителей территория была модернизирована и преобразована в современное многофункциональное спортивное пространство.
Сегодня здесь оборудованы хоккейная коробка, баскетбольные стойки, футбольные и хоккейные ворота. Площадка активно используется жителями микрорайона и пользуется популярностью среди детей и подростков.
Итоги мониторинга подвёл депутат городской Думы Нижнего Новгорода, региональный координатор спортивных проектов партии «Единая Россия» Владимир Поддымников-Гордеев.
«В ходе проверки видимых нарушений выявлено не было. Важно, что площадки востребованы у жителей и регулярно используются для занятий спортом. На объектах созданы условия для проведения тренировок и организации активного досуга детей и подростков. Мы также проверили состояние футбольных ворот — на обеих площадках они надёжно закреплены и соответствуют требованиям безопасности», — подчеркнул он.
По словам депутата, проведение таких мониторингов позволяет своевременно контролировать состояние спортивной инфраструктуры и обеспечивать безопасные условия для занятий физической культурой в период летних каникул.