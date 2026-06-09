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В России могут разрешить применение двух вакцин от опухоли мозга

В России в 2026 году планируют получить разрешение на применение двух вакцин от глиобластомы.

В России в 2026 году планируют получить разрешение на применение двух вакцин от глиобластомы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.

По ее словам, первая вакцина будет пептидной и получит название «Глиопепт». Также к концу года в ФМБА рассчитывают получить разрешение на применение мРНК-вакцины от глиобластомы. Она будет называться «Глиорна».

В ноябре в агентстве сообщали, что доклинические исследования вакцин против этого заболевания находятся на завершающей стадии.

Напомним, что глиобластома считается одним из самых опасных видов опухоли мозга. Она развивается из-за бесконтрольного деления глиальных клеток, которые окружают нейроны.