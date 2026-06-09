Прокуратура проверит перевозчика, автобус которого попал в ДТП на Гайве

Водитель автобуса ЛиАЗ не справился с управлением, из-за чего автобус врезался в бетонный забор. В результате ДТП травмы получили два пассажира. Прокуратура оценит исполнение перевозчиком и владельцем транспортного средства законодательства в сфере транспортного обслуживания населения, транспортной безопасности, трудового законодательства, в том числе в сфере охраны труда.