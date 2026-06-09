В Калининграде усилили контроль на ж/д переездах

С начала года в Калининградской области 140 автомобилистов оштрафовали за нарушение правил проезда через пути. Произошло 2 столкновения автомобилей с подвижным составом. Еще в 5 случаях дорожно-транспортные происшествия удалось предотвратить благодаря бдительности дежурных по переезду и машинистов поездов.