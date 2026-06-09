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В Калининграде усилили контроль на ж/д переездах

Во вторник, 9 июня, в регионе проходят рейды по выявлению нарушителей ПДД.

Во вторник, 9 июня, на 30 железнодорожных переездах в Калининградской области проходят рейды по профилактике ДТП. Потому что сегодня — Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, сообщает пресс-служба КЖД.

Отмечается, что для профилактической акции выбрали переезды с наиболее интенсивным трафиком.

С начала года в Калининградской области 140 автомобилистов оштрафовали за нарушение правил проезда через пути. Произошло 2 столкновения автомобилей с подвижным составом. Еще в 5 случаях дорожно-транспортные происшествия удалось предотвратить благодаря бдительности дежурных по переезду и машинистов поездов.

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