ИКИ РАН рассказал о влиянии замены человека роботами в космосе

«Много сейчас стали говорить, что в космосе человека не будет, но вот будут роботы. Ну, даже есть такие мнения, что вообще пилотируемой космонавтики не будет. Если мы говорим о самом [главном] — это скорее время работы человека в скафандре за пределами герметичного объема. Если роботы заменят человека вот на этом ресурсе, вот на этой работе, будь то на Луне сборка или на Земле, или околоземном пространстве, это уже будет такой радикальный скачок нашей способности что-то построить в космосе», — отметил он.