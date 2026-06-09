Приговор по делу о незаконных рынках под Ростовом огласят 15 июля

Напомним, ранее государственный обвинитель запросил для 15 участников дела от 9,5 до 25 лет лишения свободы, в том числе, потребовал срок в 25 лет и штрафы в 5,5 и 7 млн рублей для экс-главы Аксайского района Виталя Борзенко и владельца рынков Керима Бабаева.