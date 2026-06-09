В Калининградской области снизилось количество введённого жилья. Показатель уменьшился почти на 35% за год. Такие данные публикует Калининградстат.
С января по апрель в регионе сдали 1 130 домов или 2,3 тысячи квартир. Общая площадь введённого жилья составила 214,1 тысячи квадратных метров. Это на 34,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
«Индивидуальными застройщиками (с учётом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) введено 1 065 жилых домов общей площадью 141,9 тысяч квадратных метров, или 66,3% от общего объёма жилья, введённого в январе-апреле 2026 года», — говорится в исследовании.
Ранее эксперты назвали Калининград самым неудачным городом в России для вложений в недвижимость. Среднегодовая реальная прибыль от инвестиций за три года с учётом сдачи жилья в аренду составляет −2,9%.