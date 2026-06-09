Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградские комики устроят благотворительный концерт в поддержку детей, оказавшихся в тяжёлой ситуации

Мероприятие организовано совместно с фондом «Крылья помощи».

Источник: Клопс.ru

В четверг, 11 июня, в Калининграде пройдёт благотворительный стендап-концерт18+. Все собранные средства направят на поддержку семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщают организаторы — стендап-клуб «Локация».

Перед началом концерта для гостей организуют благотворительную ярмарку, а в зале установят специальный бокс для добровольных пожертвований. Поддержать подопечных фонда можно будет в любом удобном формате.

За юмористическую программу вечера будут отвечать калининградские комики: Ваня Федосеев, Андрей Авхачев, Ева Румянцева, Александр Петров и Владислав Бузин.

Организаторы отмечают, что мероприятие задумано как шанс совместить отдых с участием в благотворительной инициативе. Концерт организован совместно с фондом «Крылья помощи».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше