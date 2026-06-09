Женщина родила прямо посреди улицы

В Новосибирске произошёл необычный случай: женщина родила ребёнка прямо на улице. Согласно информации, опубликованной «КП-Новосибирск», событие случилось 7 июня во дворе между жилыми домами на улице Вертковской. Примерно в половину одиннадцатого утра обитатели соседних зданий услышали громкие крики о помощи.
Одна из свидетельниц поделилась в социальных сетях, что её разбудили пронзительные возгласы «Помогите!». Сначала она не осознавала, что именно происходит, однако через некоторое время ясно различила плач только что появившегося на свет малыша.
Жильцы оперативно вызвали бригаду скорой помощи. Приехавшие врачи предоставили роженице и новорождённому всю необходимую помощь, а затем транспортировали их в медицинское учреждение. Агентство РИА Новости подтвердило этот факт, однако не стало разглашать детали о самочувствии пациентов, сославшись на соблюдение врачебной тайны.
Спасатель заявил, что искать Усольцевых имеет смысл до середины июня.