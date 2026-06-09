Жителей Хабаровского края приглашают на концерты и выставки в День России

Приуроченные к празднику мероприятия начались 8 июня. В этот день открылся летний читальный зал «Моя Россия». До 11 июня с 10:00 до 19:00 на площадке у Дальневосточной государственной научной библиотеки работает экспозиция патриотической направленности. Гостей ждут блиц-викторины на знание государственных символов и истории России. Все желающие смогут обменяться любимыми книгами (буккроссинг) или забрать некоторые понравившиеся издания книжного фримаркета бесплатно. Уличная информационная акция «Моя Россия» пройдет 11 июня. В программе книжные выставки, викторины и мастер-классы.