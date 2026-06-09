Жителей Хабаровского края приглашают на концерты и выставки в День России

В День России, 12 июня, в Хабаровском крае пройдут фестивали, концерты, мастер-классы и выставки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Приуроченные к празднику мероприятия начались 8 июня. В этот день открылся летний читальный зал «Моя Россия». До 11 июня с 10:00 до 19:00 на площадке у Дальневосточной государственной научной библиотеки работает экспозиция патриотической направленности. Гостей ждут блиц-викторины на знание государственных символов и истории России. Все желающие смогут обменяться любимыми книгами (буккроссинг) или забрать некоторые понравившиеся издания книжного фримаркета бесплатно. Уличная информационная акция «Моя Россия» пройдет 11 июня. В программе книжные выставки, викторины и мастер-классы.
Краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина с 10 до 20 июня с 10:00 до 18:00 включительно проводит тематическую книжную выставку «Читают дети о России»; 11 июня в 11:00 состоится игровая программа «Виват, Россия!» в формате игры «Что? Где? Когда?» (6+).
10 июня в 12:00 Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых приглашает на праздничную программу «Всё это Родиной зовётся». В концерте примут участие члены Хабаровской местной организации ВОС; ветеран СВО, писатель и поэт Борис Поляков, хор русской песни «Россияне», вокальная группа «Синий май» (12+).
Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова 11 июня в 19:00 откроет в главном здании (ул. Шевченко, 11) финисаж выставки «Амурский край в фотографиях конца XIX — начала XX века» «Однажды в Хабаровске» (12+). В программе — мини-экскурсия Ирины Вакуленко по выставке работ знаменитых дореволюционных фотографов из коллекции петербургского музейно-выставочного центра РОСФОТО и собрания Гродековского музея, а также театрализованный салонный вечер «Из любви к искусству» от коллектива «Амурского Утеса».
В рамках информационно-просветительской программы «Вера моя, совесть моя, песня моя — Россия!» посетили увидят документальный фильм «Пролив», посетят лекцию для молодежи «12 июня — День России» с участием историков, презентации книг дальневосточных авторов Елизаветы Романовой «Трёхцветная кошка» и Сергея Романова «Русское богатырство».
С 11 по 13 июня в фойе Краевого Дворца Дружбы «Русь» пройдет тематическая выставка детского изобразительного искусства воспитанников студий.
12 июня в 14:00 на сценическом комплексе на Набережной им. Г. И. Невельского (в районе речного вокзала) состоится фестиваль «Цветущая Россия» (6+). Выступят творческие коллективы края, а также артисты центров работы с населением. В течение всего дня будут работать интерактивные площадки. Объединит жителей флешмоб «Россия расцветает белым, синим, красным».
На Комсомольской площади 12 июня пройдет концерт Дальневосточного академического симфонического оркестра под руководством Антона Шниткина, а также Женского академического хора Хабаровского краевого колледжа искусств. Концерт организован в рамках Всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия» (12+), а также всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Начало в 15:00.
В День России в 16:00 на территории Стадиона имени Ленина на главной сцене напротив УКСК пройдет традиционный фестиваль музыки и песен народов, проживающих в Хабаровском крае, «Карагод» (0+). В программе: концерт, развертывание флага Российской Федерации, организация единого хоровода, проведение конкурсов и викторин с призами, полевая кухня, работа фотозон и интерактивных площадок.
В Хабаровской краевой филармонии 12 июня в 17:00 откроется II Фестиваль новой музыки. В рамках концерта «Новый календарь» выступит Оркестр русских народных инструментов «Русский оркестр» под руководством дирижера Андрея Долгова (Санкт-Петербург), солистка Юлия Рыжинская (народный вокал, Москва). Фестиваль продлится до 18 июня.
На сцене ГДК в 18:00 начнется концерт солистов Хабаровского краевого академического музыкального театра «Россия — это мы!» (6+). Артисты исполнят знакомые и любимые многими музыкальные композиции о нашей великой Родине. В рамках грантового проекта «У высоких берегов Амура: Хабаровский краевой театр музыкальной комедии (1941 — 1945)» во время концерта пройдет запись виниловой пластинки, в которую войдут произведения военных лет, опереточный и военный репертуар. Выпустит пластинку легендарная фирма «Мелодия».
13 июня в 15:00 в Музейно-культурном центре «Амурский утёс» (ул. Шевченко, 15) исполнят песни под рояль «Поём всей семьей» (6+). 14 июня в 19:00 состоится музыкальный вечер «На высоте. Два аккордеона» (12+) — в программе популярная музыка для аккордеона, оригинальные аранжировки и переложения А. Пьяццолла, Р. Гальяно, А. Астье и др. 17 июня в 19:00 состоится салонный вечер «Николай и Екатерина Муравьевы» (12+).