Полиция ищет сбытчиков фальшивых денег на Бору

Полиция советует проверять у купюр не менее трёх защитных признаков. У фальшивок часто мягкая или слишком глянцевая бумага, нечитаемые микрошрифты, нарисованные защитные волокна, отсутствующий или имитированный водяной знак. При наклоне полосы не меняют цвет, рельеф не ощущается, скрытые изображения не видны.