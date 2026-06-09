Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчане провели один день с полицией

Хабаровская полиция провела большую акцию на набережной стадиона имени Ленина.

Хабаровск на один день стал центром силы и закона. На набережной стадиона имени Ленина прошла акция «Один день с полицией России», сообщает hab.aif.ru.

Парковая зона стадиона имени Ленина превратилась в интерактивную площадку, где каждый желающий смог примерить на себя роль сыщика, посидеть за рулём служебного автомобиля и даже подружиться с четвероногим стражем порядка. Здесь проходило масштабное семейное шоу «Один день с полицией России». Выставка авто- и мототехники, мастер-классы криминалистов, тренинги по стрессоустойчивости и показательные выступления рукопашников — программа оказалась настолько насыщенной, что многие посетители признавались: одного дня мало, чтобы обойти и посмотреть всё.

Лейтенант полиции Александр Кожевников почти не отходил от зоны ПДД. К концу дня, подводя итоги, он отметил, что территория ПДД вызвала самый живой отклик у гостей — к нему выстроилась самая длинная очередь. Отдельно полицейский поблагодарил кинологов: служебные собаки стали настоящими звёздами.

«Дети буквально не отпускали их после шоу, а одна девочка попросила разрешения подержать поводок — мы, конечно, разрешили. Это дорогого стоит», — поделился сотрудник полиции.

Он с удовлетворением отметил, что несмотря на плохую погоду, люди всё равно пришли на мероприятие. Его посетило около тысячи человек.

«Но лучшая оценка для нас — не количество человек, а когда ребёнок обнимает полицейского и говорит “спасибо”. Значит, мы делаем всё правильно», — добавил Кожевников.

Среди тех, кто продержался на стадионе почти до самого закрытия, оказалась мать двоих детей Оксана Семенова. Она пришла с сыном 9 лет и дочкой 6 лет и провела на площадке пять часов. Оксана рассказала, что больше всего её детям запомнились беспилотники и тир — сын просто «завис» у выставки, а потом полчаса не мог отойти от стрельбы. Дочь же была в полном восторге от служебных собак.

«Ей разрешили погладить овчарку, кинолог оказался очень терпеливым, объяснил, как правильно подходить. А меня лично тронул тренинг по эмоциональному интеллекту —дали простые техники, которые можно применять дома, когда дети ссорятся», — поделилась Оксана.

На вопрос, изменилось ли её отношение к полиции, женщина ответила откровенно: раньше она немного побаивалась полицейских, представляя их суровыми дядями в погонах, которые только и делают, что выписывают штрафы.

«А сегодня я видела, как они разговаривают с детьми — мягко, с улыбкой, по-человечески».

Вечером на набережной отгремели последние аккорды концерта. Организаторы начали убирать технику, но люди не спешили расходиться — многие ещё фотографировались у служебных машин или обменивались впечатлениями. «Один день с полицией России» в Хабаровске завершился. Как отметили и гости, и сами сотрудники, главный итог — живые эмоции, разрушенные стереотипы и, возможно, чья-то новая мечта.