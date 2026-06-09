Хабаровчане провели один день с полицией

Среди тех, кто продержался на стадионе почти до самого закрытия, оказалась мать двоих детей Оксана Семенова. Она пришла с сыном 9 лет и дочкой 6 лет и провела на площадке пять часов. Оксана рассказала, что больше всего её детям запомнились беспилотники и тир — сын просто «завис» у выставки, а потом полчаса не мог отойти от стрельбы. Дочь же была в полном восторге от служебных собак.