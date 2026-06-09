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В Красноярске на улице Сурикова завершаются археологические работы

В Красноярске продолжается благоустройство улиц исторического центр.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске на улице Сурикова завершаются археологические работы — специалисты уже покинули объект, сейчас ожидается итоговое заключение. Как пишут «Горновости» со ссылкой на мэрию, готовность участка составляет 9%.

Напомним, что участок от Дубровинского до Марковского сделают удобнее для пешеходных прогулок. Здесь уложат разноформатную брусчатку, которая разделит тротуар на зоны — фасадную, транзитную, зону озеленения и техническую.

Также по всей улице обустроят гранитные понижения, парковочные места, установят новую мебель и обновят систему освещения. Завершить обновление улицы планируют в рамках подготовки к 400-летнему юбилею города.

Кроме того, работы идут на Диктатуры Пролетариата и Кирова и Сурикова. На 9 июня обновление улиц исторического центра идет по плану.