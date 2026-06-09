В Красноярске на улице Сурикова завершаются археологические работы — специалисты уже покинули объект, сейчас ожидается итоговое заключение. Как пишут «Горновости» со ссылкой на мэрию, готовность участка составляет 9%.
Напомним, что участок от Дубровинского до Марковского сделают удобнее для пешеходных прогулок. Здесь уложат разноформатную брусчатку, которая разделит тротуар на зоны — фасадную, транзитную, зону озеленения и техническую.
Также по всей улице обустроят гранитные понижения, парковочные места, установят новую мебель и обновят систему освещения. Завершить обновление улицы планируют в рамках подготовки к 400-летнему юбилею города.
Кроме того, работы идут на Диктатуры Пролетариата и Кирова и Сурикова. На 9 июня обновление улиц исторического центра идет по плану.