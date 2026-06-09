В Хабаровском крае объяснили, почему комары кусают не всех

Жителям Хабаровского края рассказали, почему одних людей комары атакуют чаще, чем других. Разъяснения опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.
Специалисты напоминают, что кровь пьют только самки комаров. Она нужна им не для питания, а для получения белка, необходимого для развития яиц. Самцы же питаются исключительно нектаром растений.
В ведомстве опровергли один из самых распространённых мифов — о том, что комаров привлекает «сладкая кровь». На самом деле уровень сахара в крови не влияет на выбор жертвы. Насекомые ориентируются на запахи, химические сигналы кожи, выдыхаемый человеком углекислый газ и температуру тела.
Не подтвердился и миф о том, что комаров можно отвлечь светом. По словам специалистов, в отличие от многих других насекомых, они ищут добычу не по освещению, а по запаху и теплу.
Также не доказана эффективность витамина B1, который иногда советуют принимать для защиты от укусов. Научные исследования не выявили заметного отпугивающего эффекта.
Чтобы снизить риск укусов, специалисты рекомендуют использовать репелленты, носить свободную одежду с длинными рукавами, избегать прогулок в местах скопления комаров на рассвете и в сумерках, а также устранять рядом с жильём ёмкости со стоячей водой, где насекомые откладывают яйца.
По данным Роспотребнадзора, ощущение, что комары «любят» конкретного человека, чаще всего связано с индивидуальными особенностями запаха тела и его температурой.