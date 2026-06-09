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Магнитная буря «планетарного масштаба» пощадила горожан

Магнитная буря «планетарного масштаба», вероятность которой равнялась едва ли не 100%, обошла.

Магнитная буря «планетарного масштаба», вероятность которой равнялась едва ли не 100%, обошла стороной метеозависимых горожан.

— Прогнозирование космической погоды пока существенно уступает по точности прогнозу обычной погоды. В этой сфере все еще возможны неточности и даже полностью ошибочные прогнозы, — признают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. — Пока отчитаемся лишь очевидными фактами: прогноз на бурю, выданный накануне средствами расчета на уровне достоверности 96%, не сбылся полностью. На Земле не шелохнулась и травинка. В целом, такие случаи полного пролета мимо случаются не так часто, но время от времени, видимо, должны повторяться.

Следующие геомагнитные возмущения могут коснуться горожан к концу короткой рабочей недели. Однако после сегодняшнего фальстарта специалисты заявляют, что грядущее событие нуждается в уточнениях.

Фото Андрея Поручаева.