«“1000 чертей”, “33 поросенка” и “Столбовая дворянка”»: красноярский предприниматель продавал несуществующие сорта семян

По данным ведомства, на сайте продавались семена овощных культур, сорта которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Среди них были томаты с названиями «3 рубля километр», «1000 чертей», «Вишни тети Молли», «Яблоки Исаака Ньютона», «33 поросенка» и «Краснокожий».