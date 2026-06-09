«“1000 чертей”, “33 поросенка” и “Столбовая дворянка”»: красноярский предприниматель продавал несуществующие сорта семян

В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора выявили нарушения при продаже семян через интернет-магазин «Сибирский садовод». Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.
По данным ведомства, на сайте продавались семена овощных культур, сорта которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Среди них были томаты с названиями «3 рубля километр», «1000 чертей», «Вишни тети Молли», «Яблоки Исаака Ньютона», «33 поросенка» и «Краснокожий».
Также в продаже нашли семена перца, лука и моркови незарегистрированных сортов. Например, «Столбовая дворянка», «Аристотель», «Ялтинский красный», «Длинная тупая без сердцевины», «Зимняя сладкая» и «Нантская 5 суперсочная».
Чтобы предотвратить нарушения в сфере семеноводства, владельцу интернет-магазина объявили предостережение. Всего с начала года специалисты Россельхознадзора проверили 22 интернет-сайта по продаже семян, владельцами которых являются предприниматели Красноярского края.