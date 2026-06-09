Красноярцы смогут рассказать о нарушениях ПДД на самокатах Юрент через чат-бот в МАКС

Сервис кикшеринга Юрент (входит в группу компаний МТС) запустил для жителей Красноярска специальный чат-бот «Соблюдаем ПДД с Юрент» в мессенджере МАКС.
Через него можно сообщить о нарушениях правил дорожного движения на арендованных самокатах: например, если водитель бросил транспорт посреди тротуара, не спешился на пешеходном переходе, а также если за рулем два человека или несовершеннолетний.
Для обращения нужно сделать фото с нарушением, указать время и место. Все жалобы попадают в службу поддержки сервиса, которая оперативно отрабатывает каждое из них. Если факт подтвердится, в отношении пользователя применят санкции.
В Юренте отмечают, что чат-боты давно зарекомендовали себя как эффективный инструмент для работы с нарушителями на кикшеринговых самокатах. Только за 2025 год через аналогичного бота в Telegram по всей России обработали больше 250 тысяч обращений.
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