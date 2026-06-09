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Нижегородцев предостерегли от употребления некипяченой воды

Необходимо использовать стеклянные или керамические графины.

Источник: Живем в Нижнем

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют жителям Нижегородской области кипятить питьевую воду. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Кипячение водопроводной воды не только уничтожает микробы, но и избавляет от 80 до 90% микропластика. Накипь инкапсулирует эти частицы, после чего воду нужно просто профильтровать через бумажный или тканевый фильтр.

Нижегородцам напомнили, что вода в пластиковых бутылках давно перестала быть эталоном безопасности. В ведомстве советуют хотя бы дома отдавать предпочтение стеклянным или керамическим графинам и покупать фильтры с активированным углем высокой плотности или системы обратного осмоса. С собой жителям региона рекомендуют брать многоразовые бутылки из качественной нержавеющей стали или тяжелого стекла.

Ранее мы писали, что воду и свет отключили на ряде улиц Нижнего Новгорода.