Нижегородцев предостерегли от употребления некипяченой воды

Нижегородцам напомнили, что вода в пластиковых бутылках давно перестала быть эталоном безопасности. В ведомстве советуют хотя бы дома отдавать предпочтение стеклянным или керамическим графинам и покупать фильтры с активированным углем высокой плотности или системы обратного осмоса. С собой жителям региона рекомендуют брать многоразовые бутылки из качественной нержавеющей стали или тяжелого стекла.