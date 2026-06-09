Минздрав назвал последствия сокращения платного обучения в медвузах Беларуси

В Министерстве здравоохранения сказали о последствиях для Беларуси после сокращения платного обучения в медуниверситетах, сообщили на СТВ.
В частности, по мнению ректора Гомельского государственного медицинского университета Ирины Назаренко, страхи о том, что в будущем в Беларуси будет мало врачей из-за отсутствия платного образования сейчас, это лишь мифы. Ректор назвала это грамотным решением Минздрава и подчеркнула, что качественно медицинское образование в Беларуси можно получить бесплатно. Она напомнила, что увеличены целевой набор и количество бюджетных мест в университетах. Это дает уверенность высокомотивированным абитуриентам в том, что они на равных условиях могут поступать в медвуз и не бояться, что платные места «перейдут» другим учреждениям либо студентам-иностранцам.
В свою очередь, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан обратила внимание на то, что в Беларуси — «мизерное количество тех, кто берет сегодня свободные дипломы». Так как выпускники платной формы берут распределение и уезжают по нему на два года. Но еще более чем на 700 было увеличено количество мест на бюджет и целевое направление. Также она пояснила, что в течение года будет оцениваться новый принцип обучения. И добавила, что качество преподавания никак не влияет, платно или бесплатно учиться студент.
— Мы поработаем этот год, мы проведем нашу вступительную кампанию, мы будем видеть, — подытожила чиновница.
При этом еще Минздрав назвал реальный масштаб совместительства в белорусских больницах.
А еще первый замминистра здравоохранения сказала, спросит ли скорая помощь о месте прописке пациента в Беларуси.