Минздрав назвал последствия сокращения платного обучения в медвузах Беларуси

В свою очередь, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан обратила внимание на то, что в Беларуси — «мизерное количество тех, кто берет сегодня свободные дипломы». Так как выпускники платной формы берут распределение и уезжают по нему на два года. Но еще более чем на 700 было увеличено количество мест на бюджет и целевое направление. Также она пояснила, что в течение года будет оцениваться новый принцип обучения. И добавила, что качество преподавания никак не влияет, платно или бесплатно учиться студент.