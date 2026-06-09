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В Липецкой области модернизируют тепличные комбинаты

Там внедрят новые системы досветки, что позволит повысить урожайность без необходимости в расширении посевных площадей.

Тепличные комбинаты «ЛипецкАгро» и «Елецкие овощи» модернизируют в Липецкой области, что поможет в достижении целей нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в управлении инвестиций и инноваций региона.

Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано на полях Петербургского международного экономического форума. На площадках планируют полностью заменить устаревшие системы досветки, внедрить «умные» датчики, а также модернизировать системы отопления.

Новые технологии позволят повысить эффективность производства. Также за счет их внедрения будет создано около 60 новых рабочих мест для инженерно-технических специалистов и квалифицированных овощеводов. Помимо этого, ожидается, что переход на LED-досвечивание позволит повысить урожайность без необходимости в расширении посевных площадей.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.