В Липецкой области модернизируют тепличные комбинаты

Новые технологии позволят повысить эффективность производства. Также за счет их внедрения будет создано около 60 новых рабочих мест для инженерно-технических специалистов и квалифицированных овощеводов. Помимо этого, ожидается, что переход на LED-досвечивание позволит повысить урожайность без необходимости в расширении посевных площадей.