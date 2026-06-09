Дорога в Ждановском перейдёт в муниципальную собственность по суду

Суд постановил перевести дорогу в посёлке Ждановский из частной в муниципальную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
8 июня 2026 года Кстовский городской суд Нижегородской области рассмотрел иск прокуратуры, которая выступила в защиту интересов 11 жителей посёлка. Ответчиками по делу выступали частный собственник и администрация Нижнего Новгорода. Прокуратура добивалась аннулирования права собственности на участок, удаления записи о нём из ЕГРН и передачи земли в муниципалитет.
Выяснилось, что участок площадью свыше 6 300 кв. м формально числится за гражданином и по документам предназначен под склады и базы. На деле это единственная дорога (улица Луговая), ведущая к жилым домам, — ею пользуется множество людей. При этом для самостоятельного хозяйственного оборота территория не подходит.
Из‑за того, что дорога находится в частных руках, власти не могут полноценно её обслуживать: проводить ремонт, убирать снег, устанавливать освещение и обеспечивать безопасность движения.
Суд удовлетворил требования прокуратуры: право собственности гражданина признано отсутствующим, запись в ЕГРН аннулирована. Администрации Нижнего Новгорода предписано принять участок в муниципальную собственность в течение полугода с момента прекращения регистрации права физлица.
Пока решение суда не вступило в законную силу.
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