Дорога в Ждановском перейдёт в муниципальную собственность по суду

Выяснилось, что участок площадью свыше 6 300 кв. м формально числится за гражданином и по документам предназначен под склады и базы. На деле это единственная дорога (улица Луговая), ведущая к жилым домам, — ею пользуется множество людей. При этом для самостоятельного хозяйственного оборота территория не подходит.