«Мусорный артефакт» искали участники экологической акции в Комсомольске

В городе Юности впервые прошла масштабная экологическая акция «ЭКОволна РВК 3.0». Сотрудники «Росводоканала» и волонтеры за несколько часов превратили загрязненный участок берега реки Силинки в чистую зону отдыха. Акция прошла в формате экологического квеста и соревновательного сбора мусора. Участникам предлагалось за ограниченное время собрать наибольшее количество отходов. Особенностью этого года стал «мусорный артефакт», спрятанный на территории. Счастливчик, нашедший его, получил персональный приз. По итогам акции было очищено 1,5 километра береговой линии, собрано 400 килограмм отходов. Весь мусор отправлен на сортировку и переработку.