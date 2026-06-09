«СКА-Нефтяник» предложил болельщикам выбрать имя новому маскоту клуба

На протяжении многих лет единственным талисманом хабаровской команды был кабан по имени Жорка. Такое животное было выбрано потому, что с начала 2000-х годов в среде болельщиков «СКА-Нефтяник» неофициально называют «кабанами». На клубном свитере у Жорки (имя которому в свое время выбрали сами болельщики красно-черных) красуется номер 47 в честь года основания хабаровского клуба (1947). Однако в прошлом сезоне «СКА-Нефтяник» решил провести ребрендинг в этом плане и представил зрителям своего нового маскота, которым стал огромный медведь. По заявлениям клуба, медведь — символ Дальнего Востока, олицетворяющий мощь, храбрость и силу региона. Теперь болельщики могут сами выбрать ему имя из семи предложенных вариантов — Мишка (Миша, Михалыч, Мишаня), Потапыч (Потап), Гоша (Гошка), Бруно, Буря (Буряк), Лапа и СкаНик (Сканни). Голосование проходит в официальном MAX-канале клуба.