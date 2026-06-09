В центре Хабаровска появился яркий мурал с символами города

Яркое изображение украсило стену дома на улице Пушкина, 2. На мурале — Утес, памятник Муравьеву-Амурскому и колесо обозрения. Проект реализован в рамках общественной инициативы по созданию муралов. Перед началом работ группа компаний «Тари» отремонтировала стену, находившуюся в неудовлетворительном состоянии. После этого художники нанесли красочный рисунок, устойчивый к атмосферным воздействиям. Художница Мария Еремина рассказала, что работа заняла около пяти дней. «Мне нравится делать город красивее, чтобы люди смотрели на него и радовались. Отзывы всегда положительные, и это вдохновляет», — сказала художница. Новый мурал уже стал популярным местом для фотосессий. Работа по созданию уличных изображений в Хабаровске продолжается.